Perro es encontrado abandonado en un estacionamiento y conmueve a miles de usuarios por su historia

No cabe duda que los perros son seres leales y protectores como ningún otro. No por gusto se han hecho mundialmente conocidos por ser considerados ‘el mejor amigo del hombre’. Sin embargo, la lamentable escena encontrada por un conductor de reparto demuestra que no todos ven a los canes de la misma forma. Lo ocurrido se compartió en Facebook y se viralizó.

El protagonista de esta historia es Larry, un tierno labrador de 8 años que fue abandonado por su familia tras una mudanza. Él fue encontrado viviendo en un estacionamiento ubicado al otro lado de la calle en la que vivía.

El repartidor se enteró además de que, durante meses, Larry había estado durmiendo sobre tierra, y sobrevivía gracias a la voluntad de algunos camioneros que pasaban y que ocasionalmente le obsequiaban alimento o alguna bebida.

La notoria tristeza en el rostro del protagonista de esta historia viral de Facebook terminó por convencer al joven de crearle una cuenta en redes sociales al can. ¿El objetivo? Encontrar a alguien que pudiera ayudarlo.