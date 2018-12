Facebook: pedida de mano fue la más original gracias a 16 tiernos perros

Imposible decir que no con tanta ternura junta. La mayoría de mujeres sueñan con una pedida de mano que las sorprenda de principio a fin y si esta incluye lo que más aman en el mundo, entonces se vuelve la mejor de todas. Esto le pasó a Laura Stampler, una emocionada novia que no solo recibió un hermoso anillo de compromiso sino que vio a su pareja aparecer acompañado de 16 perros para pedirle que sea su esposa. Las imágenes han llenado de alegría a miles en las redes sociales, en especial Facebook .

Maurice Goldstein es el creativo y enamorado novio, sabía perfectamente que aquella propuesta no tenía que ser común y como ella adora a las mascotas, se puso a pensar la mejor manera de incluirlos en ese día especial. Para eso contó con el apoyo de Toy Vercillo, un amigo de su familia, que maneja un grupo de canes de terapia llamados Pack of Hearts.

Si bien ya tenían cuatro años de relación, Laura Stampler jamás imaginó que ese viaje a Los Ángeles se convertiría en una mezcla de lágrimas, risas, abrazos y muchos ladridos durante el Día de Acción de Gracias, celebrado hace algunas semanas.

Tal como se puede ver en un video de Instagram, que rápidamente se viralizó hasta llegar a Facebook, Maurice Goldstein llenó el piso del parque Runyon Canon en la colina de Hollywood con pétalos de rosas. Tras ver eso, la joven empezó a llorar pues de fondo sonaba la canción de la película La Sirenita, Kiss The Girl, la que es su favorita. Hasta ese instante todo era mágico pero faltaba la sorpresa final.

“Lo vi arrodillarse frente a mí, me sorprendí, no sabía cómo reaccionar, temblaba de emoción y nervios al mismo tiempo; y de pronto comenzó a hablar: ‘Laura, ¿te quieres casar conmigo?’ Yo no pude negarme, lo amo”, contó a Daily Mail luego que su pedida de mano se convirtiera en tendencia en las redes sociales.

La propuesta de matrimonio tuvo su momento cumbre cuando llegaron los invitados especiales: 16 adorables y hermosos perros. Luego que ella le diera el sí, los canes comenzaron a correr y saltar alrededor de ellos.

Los animales se volvieron los grandes protagonistas del video de Facebook pues Laura los tanto que recientemente escribió un libro titulado’ Little Black Dress, Little White Lies’, en el que el personaje principal es un paseador de perros.

La historia de amor de Maurice Goldstein y Laura Stampler tendrá su momento cumbre cuando se realice el matrimonio, planeado para el otoño de 2019 en Los Ángeles, y desde ya es un hecho que en la boda estarán presentes los adorables cómplices, pues los 16 perros los acompañarán hasta el altar.