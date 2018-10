Mira el insólito error de Paul McCartney en pleno concierto y que dio la vuelta al mundo

Paul McCartney es un reconocido músico, cantautor y actor británico que ganó fama mundial por ser parte de la histórica agrupación The Beatles. Sin embargo, su talento no lo excluye de equivocarse como cualquier otra persona podría hacerlo. Las fotografías que estás por ver, y que se hicieron viral tras publicarse en plataformas como Facebook, así lo comprueban.

El curioso hecho tuvo lugar durante un festival en Austin, capital del estado de Texas, Estados Unidos. En cierto momento del show, McCartney, junto a varios integrantes de su equipo artístico, izan varias banderas como parte de la puesta en escena. No obstante, grande fue la sorpresa de los presentes al percatarse de que lo que debía ser la bandera del estado de Texas era la de Chile.

Todo se habría debido a que el cantante confundió la bandera del país sudamericano con la del estado de EE.UU. Fotografías de la escena se compartieron en redes sociales como Twitter y Facebook, generando todo tipo de comentarios.

WHOEVERALLOWEDPAUL TO GET ON STAGEWITHTHECHILEANFLAG AT ACLDESERVES TO GETFIRED!!! pic.twitter.com/0ojdoa5Nx4

Did Sir Paul McCartney really just come out for an #ACLFest encore waving a Texas flag? Why, yes, he did. pic.twitter.com/j7jObJ9heK