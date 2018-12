Le regala un peluche que reproduce la voz de su madre fallecida y conmueve a miles de usuarios

La Navidad suele originar que una gran cantidad de personas se desvivan por encontrar el regalo perfecto, llegando a invertir altas sumas de dinero con el fin de conseguir los más exclusivos aparatos o artículos. Sin embargo, un emotivo video compartido hace algunos días, y que se hizo viral en Facebook, demuestra que, muchas veces, el verdadero valor de un obsequio no se encuentra en la etiqueta del precio.

Lo anterior, debido al significativo obsequio que Melia Tinnin, una joven de Carolina del Norte, en Estados Unidos, le hizo a su padre, quien había perdido hace poco a su madre. Las imágenes se compartieron en Facebook y obtuvieron gran popularidad.

La responsable del gesto contó que su papá se rehusaba a cambiar su teléfono puesto que no podía traspasar un audio que tenía guardado de su madre. Por eso, la mujer se animó a regalarle un peluche que reproduce la mencionada pieza sonora.

“Mi padre se negó a tener un iPhone porque un mensaje de voz de su mamá que falleció no se transferiría desde Android, así que yo y mi hermana la pusimos en un oso. Feliz Navidad papá”, escribió la joven que terminó haciéndose viral en plataformas como Facebook.

my dad refuses to get an iphone because a voicemail from his mom that passed away won’t transfer from an android, so me and my sister put it in a bear. merry christmas dad pic.twitter.com/m1yOOawWO9