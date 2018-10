Menor de edad coge el auto de su familia y lo conduce por insólito motivo

El insólito video protagonizado por Aaron, un niño de 13 años que condujo el auto de su familia por una transitada carretera de Texas (Estados Unidos), viene causando diversas reacciones entre los usuarios de Facebook. En algunos días, el material logró obtener más de 30 mil ‘me gusta’ y fue reproducido más de 752 mil veces.

La escena fue registrada en video por Liza Compero, hermana del menor protagonista de esta publicación viral de Facebook que había apagado la señal de wifi de su hogar. De esta forma, lograría evitar que su madre revisara las cámaras de seguridad y se diera cuenta de que había tomado el coche familiar para “visitar a su novia”.

La filmación, compartida en un inicio en Twitter y posteriormente en Facebook, nos deja ser parte del preciso instante en que la joven, en compañía de su madre, dieran con el travieso niño en plena vía rápida tras haberlo estado buscando en distintos puntos de la ciudad.

Tras encontrarlo, la madre del pequeño le grita “¡Detente ahora!” desde la ventanilla de su auto y este pasa a estacionarse a un lado de la carretera. Acto seguido, desciende de su vehículo y se dirige hacia el BMW conducido por el menor para castigarlo a correazos mientras Liza no puede evitar reírse.

My mom is now an El Paso parenting icon, I’m her manager now. #fitfameppic.twitter.com/Fdi5LMrxZA