Mujer sorprende al mundo por tener curiosas 'pestañas con luz propia'

Un video de Facebook jamás pensado. Una mujer hizo lo que a ninguna se le hubiese ocurrido. Ella quiso innovar en el tema del make-up (maquillaje), por eso pensó que en vez de usar los clásicos lápices para pintar sus ojos, usó luces LED para darle un toque más original a sus cejas. Sigue leyendo. Te invitamos a ver la galería.

Son tan pequeñas estas líneas luminosas de color azul que hacen juego perfecto con sus cejas. Te gustará como queda el combinado.

La chica aparece muy feliz presentando este tipo de make-up, las distintas redes sociales han divulgado este video de la radiante mujer. Pero, gracias a la página de Facebook, 9gag, fue que se dio a conocer el hecho.

Este clip de Facebook pertenece a ‘Beautification By Marta’ y ha dejado sorprendidos a todos los usuarios. Ellos no dudan en reaccionar y comentar acerca de este nuevo método. Que no nos impresione que en unos años se use esta forma de maquillaje moderno.