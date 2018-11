Mujer es interrumpida por su gato mientras era entrevistada en vivo

La defensora de los derechos de los inmigrantes Julissa Arce anunció a través de su cuenta de Facebook que en unos minutos estaría al aire dando una entrevista para el canal Channel 4 News. Su intención era hablar sobre la decisión del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento.

Pero lo que acabó pasando la ha convertido a ella y a su gato en estrellas de fama planetaria gracias a un video que ha sido visto millones de veces tan solo en la red social Facebook. Lo ocurrido ha sacado sonrisas de varios cibernautas de las distintas plataformas sociales.

Julissa Arce, defensora de los derechos de los inmigrantes, es la protagonista de unas imágenes que se han hecho viral en Facebook. Esto tras ser contactada por el canal estadounidense Channel 4 News para discutir en vivo los planes del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento.

Antes de que pudiera siquiera decir una palabra durante su participación en el noticiero, su gato saltó sobre su escritorio, colándose en las imágenes que hoy en día son viral en Facebook. Sin pensarlo dos veces, la experta retiró con cuidado a su mascota, esbozó una sonrisa y siguió con la entrevista en directo.

El incidente se volvió viral en la red social Facebook, mientras que la propia Julissa Arce tuiteó: “Paso 1: saca a tu gato del cuadro. Paso 2: lucha por los derechos de los inmigrantes”. La experta en los derechos de los inmigrantes tomó con gracias la interrupción de su gato durante su participación en un noticiero.

A cat enjoying a cameo on channel paw news there – Julissa Arce handling it very well… pic.twitter.com/vHcRj0k9kO