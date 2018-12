Joven graba la reacción de su abuelo cada vez que lo visita y se vuelve viral en Facebook

Jennifer Barclay es una joven oriunda de Escocia que ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales. ¿La razón? Un video recopilatorio protagonizado por Robert, su abuelo, a quien visita cada vez que puede. El material causó furor en Facebook y se volvió viral.

Como verás, el hombre pone una gran sonrisa cada vez que su nieta toca a su puerta y hasta bromea al respecto. “¿Cuál es la clave?”, le pregunta en cierto momento a la señorita detrás del video que conmovió a miles en Facebook.

“Mi abuelo, de 87 años es mi héroe número 1. Lo amo con todo mi corazón. Espero que todos puedan apreciar el video tanto como yo lo hice”, escribió en la publicación que se hizo tendencia en cuestión de días.

El material en cuestión ha sido compartido más de 100 mil veces y ha superado los 600 mil ‘me gusta’. Asimismo, ha logrado registrar la impresionante cifra de 8 millones de reproducciones en distintas plataformas como Facebook.

My wee Grandad, 87 years young and he’s my no.1 guy I love him with all my heart. And I love recording his reactions when I come to visit. I hope everyone can appreciate the video I’ve made as much as I do xoxo pic.twitter.com/4XK4TEBctQ