Mujer intentó fotografiarse junto a un león y tuvo este impensado final

Una mujer de 46 años de edad pasó el susto de su vida tras ser atacada por un león en uno de los ambientes del parque safari Taygan en Crimea, Ucrania. Su historia se compartió en Facebook y se hizo viral.

Todo ocurrió cuando Olga Solomina quiso inmortalizar el encuentro con el animal ubicándose junto a él mientras acariciaba su melena. Desafortunadamente, este tendría una impensada reacción que pondría en riesgo su vida.

“Me puse de cuclillas y puse mi mano sobre el león como me dijeron. Segundos después el león me tomó del brazo y me arrastró como si fuera una muñeca de trapo”, llegó a decir la protagonista del hecho que se compartió posteriormente en Facebook.

Solomina fue hospitalizada poco después del ataque y le diagnosticaron una infección grave causada por la mordedura.

Se sabe que el estado de salud de la mujer mejoró, pero que necesitará un largo tratamiento y que, por el momento, se desconoce si recuperará por completo la movilidad del brazo.

Por ahora, el parque y la víctima del ataque se encuentran discutiendo sobre quién fue el responsable del incidente. Y es que hay ciertos desacuerdos que vienen generando confusión detrás del hecho que sorprendió a miles en Facebook.

La mujer alega que el trabajador del parque que la atendió tras el ataque no llamó a una ambulancia y que, en vez de eso, llamó a un veterinario que la terminó tratando con nada más que alcohol.

El representante de la reserva, por su parte, dijo que se niega a pagar la indemnización de 1,000,000 RUB (un poco más de $15 600) exigida por Solomina ya que ella firmó un contrato que exime al establecimiento de cualquier responsabilidad ante hechos fortuitos.

Asimismo, agregó que la agraviada es la responsable de sus heridas pues se encontraba en estado de ebriedad cuando ingresó al recinto.