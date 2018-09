Mujer le decomisó el celular a su hija y jamás imaginó que terminaría así

La mayoría de padres de familia es consciente del preocupante apego que sienten los adolescentes por sus teléfonos, considerándolo como algo normal al día de hoy. Sin embargo, esto pasa a convertirse en un problema cuando el aparato origina un bajo desempeño académico en los jóvenes, obligando a los progenitores a decomisarlo como castigo. Desafortunadamente, hacer esto llevó a una madre de familia a ser detenida. Su historia llegó a “Facebook”.https://peru.com/redes-sociales/facebook y se hizo viral.

Se trata de Jodie May, una madre de familia residente del estado de Michigan, Estados Unidos, que se encontraba amamantando a su bebé de 4 semanas cuando un policía tocó a su puerta y le dijo que tenía una orden de detención “por un cargo menor de robo”.

“Él me había dicho que me iba a arrestar y le pregunté si podía entregarme el lunes siguiente porque tenía un nuevo bebé y aún no se alimentaba”, dijo la protagonista de esta publicación de Facebook.

No obstante, su pedido fue negado y fue arrestada para ser trasladada a una celda. Fue liberada dos horas después tras pagar una fianza de 200 dólares.

A mom arrested after taking her teen's cell away as punishment.

Jodie May's ex-husband claimed he owned the phone&filed charges against her. Turns out the daughter did in fact own the phone so prosecutors dropped the charges. Mom would have faced up to 93 days in jail! #Fox35pic.twitter.com/gqdAMlQzRg