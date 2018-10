Hombre llama 45.210 veces a la Policía por impensada razón y genera confusión entre usuarios

Turquía ha estado en el centro de la noticia durante las últimas semanas por diversos motivos, pero una particular historia compartida en Facebook ha vuelto a poner la atención de los usuarios sobre el país ubicado en el Oriente Medio.

Lo anterior debido a que Şeref Can, un ciudadano turco de 55 años, podría ir a prisión cinco años tras ser acusado de “obstruir el servicio de las instituciones públicas y evitar de esta forma que un funcionario público cumpla con su deber” por llamar 45.210 veces a la Policía.

Según indicó el diario Sabah, el ciudadano residente de la ciudad de Estambul hizo las llamadas entre el 15 de mayo de 2017 y el 15 de mayo de 2018 sin interponer ninguna queja o denuncia. El hecho causó diversas reacciones entre los usuarios de Facebook.

Asimismo, se dio a conocer que el departamento de comunicaciones y electrónica de la Policía de Estambul empezó a investigar a Can después de recibir varias quejas. Y es que el teléfono sonaba tantas veces que los agentes llegaban a ocupar gran parte de su tiempo en hacerle entender al hombre que no volviera a marcar el número de teléfono, siempre y cuando no fuera por una urgencia.

El protagonista de esta publicación viral de Facebook fue interrogado por la Fiscalía y dejó sorprendidos a todos al afirmar que hizo las llamadas porque “se sentía solo”.

“Me divorcié hace dos años. Bebía. Y no tenía con quién hablar, así que llamé a la Policía”, fue su explicación. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios entre los internautas de Facebook, quienes expresaron su preocupación por el hombre.

“Tendrían que haberlo derivado a un teléfono de ayuda o a un médico, obviamente no está bien psicológicamente”, dijo una usuaria. “Lo correcto es que lo hubieran llevado a un especialista en vez de burlarse de él y escucharlo durante horas”, indicó otro.