Niño de 5 años publica su CV y se hace viral por preocupante motivo

El curriculum vitae de un niño de tan solo cinco años se viralizó en Facebook tras describir la “rica y variada experiencia” del menor de edad. La historia causó ternura entre los usuarios de la mencionada plataforma, sin embargo, nos hace dar cuenta de la preocupante realidad a la que se tienen que enfrentar miles de niños en China desde muy temprana edad.

El revisar la hoja de vida de Chen podría hacerle pensar a cualquiera que el pequeño no tiene nada que envidiarle al CV de un mayor de edad que busca sus primera prácticas profesionales. Según el documento, el menor “ha leído 10 000 libros en chino e inglés”, y tiene hobbies como las clases de piano, hip hop, fútbol y juegos de mesa. Asimismo, su personalidad es “independiente” y “escribe tres ensayos en inglés a la semana para expresar sus sentimientos”.

Entre otros aspectos de su personalidad, el niño destaca “su habilidad para aceptar la derrota”: “si me regañan, adapto mi estado de ánimo y me dedico a los estudios”, señala Chen en el texto que se hizo viral en Facebook. No obstante, lo más importante es que cuando se vacuna o cae al suelo “no llora”.

Adicionalmente, el curriculum de 15 páginas incluye un mapamundi donde marca los lugares que ha visitado, su horario de actividades semanal (en las que se incluye el aprendizaje de varios idiomas) y el perfil universitario y laboral de sus padres.

CVs for children: Chinese boy, 5, has ‘rich and varied experience and wide variety of hobbies’ https://t.co/LrqI5RfLAWpic.twitter.com/9aovkGF9kn — H. Weltschmerz (@HW) 1 de noviembre de 2018

La publicación ha generado ternura y simpatía entre los internautas de Facebook, quienes compartieron todo tipo de comentarios tras la viralización del material: “parece que no puedo lograr más cosas que este niño en toda mi vida”, escribió un usuario. “Esto es más elaborado que mi ensayo de admisión a la universidad”, comentó otro.

No obstante, y más allá de lo curioso que puede resultar ser el documento, es importante señalar que la noticia nos permite comprobar la dura realidad a la que se enfrentan los niños de China, quienes inician una dura competencia para ingresar al jardín o a los colegios de élite del país.

El medio South China Morning Post informó que uno de los cuatro municipios del país asiático ya prohibió a las escuelas primarias que exijan CVs a sus postulantes.