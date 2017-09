Facebook: ¿cuántas veces hemos sobrevivido al 'fin del mundo'? Son más de las que piensas...

Cada cierto tiempo aparecen algunas de las teorías más locas en Facebook para hacerse viral y es que estas no constan de cualquier cosa, sino que se habla acerca del mismísimo fin del mundo, el final de los tiempos, el adiós a la vida, el “chau chau adiós” como dice una canción; sin embargo, ¿cuál es la veracidad de los mismos?

La pregunta también te la debes haber hecho muchas veces. Facebook no siempre es una fuente confiable y es aquí donde entra a parar nuestra razón. ¿Somos inmortales? ¿Vendrán los ‘aliens’ y nos dominarán? ¿Nibiru traerá el Apocalipsis? ¿Saldrá un monstruo de 7 cabezas o Bruce Wills tendrá que salvarnos de una muerte segura por culpa de meteoritos? Aquí te traemos los ‘fines del mundo’ a los que hemos sobrevivido.

1) La crisis tecnológica del año 2000

Corría el año 1999 y sí, la tecnología ya estaba avanzando. He aquí donde entraron un grupo de fanáticos en los Estados Unidos que ‘predijeron’ (sí, entre comillas porque siempre aparece alguien que predice algo) el final de los tiempos debido al ‘error Y2K’. Este iba a hacer que todas las máquinas en el mundo colapsen y la humanidad termine sumida a un mundo a la antigua como nuestros ancestros. ¿Qué pasó? Ahora tenemos algunos de los smartphones más avanzados de todos.

2) El 6 del 6 del 6

¡Oh no! ¿Satanás llegó y ni cuenta nos dimos? La respuesta es un rotundo no. Ni el diablo ni nadie llegó en ningún momento. La teoría del ‘666’ se basa en los relatos bíblicos del ‘número de la bestia’ y ¡oh sorpresa! El 6 de junio del 2006 formaba un ‘666’. Patrañas, al final no pasó nada más que el estreno de la nueva película de ‘El Anticristo’, la cuál no fue bien recibida por la crítica pero que sí supo aprovechar las ‘habladurías’ que se hacían en ese momento.

3) El 21 de diciembre del 2012

Pasamos de las creencias bíblicas y tecnológicas a los Mayas. Sí, tal como lo leyó, los mayas. En el año 2012 saltó una información en Facebook de que la tierra iba a desaparecer en dicho año. La fecha todavía no estaba muy clara pero cuando se supo que sería el 21 de diciembre, las personas lo tomaron muy en serio.

La cosa fue tal que la NASA emitió un comunicado en el que explicaba el verdadero significado de esta fecha y su relación con los mayas y es que ese día iba a finalizar su calendario para darle fin a la vida tal como la conocían y comenzar una nueva (renovación más no una muerte fija).

4) El ‘Papa negro’

Nos imaginamos que ya todos conocemos a Nostradamus y sus profecías (Algunas cumplidas, otras no quién sabe), pero es en esta en el que el verdadero terror se apoderó de MILLONES (sí, como leyó en mayúsculas, MILLONES) de personas y es que, ante la salida del Papa Benedicto XVI, nuestro recientemente nombrado amigo ‘Nostra’ afirmó que un hombre con altísimo poder llegaría para hacerse con la túnica sagrada y representación de Dios en el mundo.

Esta persona sería de test oscura y posteriormente mostraría su verdadera forma (la representación humana del diablo, no un carnero o lo que se imaginan) a todo el mundo, generando cambios climáticos catastróficos para la humanidad (Apocalipsis).

5) ¡Ragnarok!

La mitología vikinga nos cuenta de que cada cierto tiempo sucede el denominado Ragnarok (el Apocalipsis y llegada de los dioses nórdicos para iniciar una nueva vida) y supuestamente el 22 de febrero del año 2014 iba a ser el día escogido para el fin. ¿Qué pasó? Al parecer Odin se olvidó de nosotros porque seguimos aquí.

La leyenda cuenta que antes de la batalla final se escucharán trompetas en el cielo (¿las trompetas del Apocalipsis tan nombradas? No lo sabemos todavía), es aquí donde el Dios Loki asesinaría a Odin y a Heimdallr para dar inicio al Ragnarok. El cielo se tornara negro y el clima se encargaría de matarnos.

6) La explosión colisionadora (?)

El 23 de setiembre del año 2015 saltó una teoría de que el fin del mundo llegaría por culpa de la activación fallida del Gran Colisionador de Hadrones; sin embargo, la prueba fue positiva, es aquí donde entra la otra gran teoría de algunos ‘fanáticos’.

El asteroide 2012TT5 estaba pasando muy cerca del planeta tierra pero que su ruta iba a ser cambiada por las fuerzas gravitacionales y este terminaría chocando contra nuestro planeta sin poder hacer nada y así consumiremos el final de los tiempos (¿Bruce Wills sálvanos?).

7) El equinoccio y la numerología

Pasamos de textos bíblicos y profecías de personas-máquinas a la que quizá tendría más razón, los números, pero tampoco fue así. Según David Meade la llegada del señor Jesucristo se daría al término del ciclo de traslación del eclipse del 21 de agosto. ¿Cómo es esto? Aquí te lo explicamos.

El buen Jesús vivió 33 años, Elohim (nombre de Dios para la religión judía) es nombrado 33 veces en la Biblia y 33 son los días que pasarán desde el día del eclipse (21 de agosto) hasta el día 23 de setiembre.

Meade afirma que el Planeta X, también conocido como Nibiru impactará en la Tierra y causará como consecuencia, erupciones volcánicas, tsunamis y terremotos que no dejarán rastro de la vida humana y antes del supuesto impacto de Nibiru, Jesús volverá para llevarse a las ‘personas de bien’.

Por otro lado, Meade no confirma que el 23 de setiembre será el fin del mundo, sino que esta fecha es el inicio del último capítulo de los seres humanos en el planeta y universo. ¿Sobreviviremos otra vez o ya nos llegará la hora? Que sea lo que el destino decida.