Compartió una foto en la que carga a un leopardo muerto y miles expresaron su enfado

Gran revuelo viene causando el material protagonizado por una cazadora oriunda de Estados Unidos que fue fotografiada cargando a un leopardo muerto. La publicación se compartió posteriormente en Facebook y no tardó en hacerse viral.

Según se dio a conocer, quien aparece en la imagen es Tess Thompson Talley, una mujer que se hizo popular meses atrás por protagonizar una fotografía similar en la que posaba con una jirafa muerta.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz