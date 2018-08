Cachorro sobrevive al brutal ataque de un leopardo de manera inesperada

Esta es la historia que se ha hecho viral en Facebook y es que un pequeño cachorro se salvó de una de las muertes más tristes de todas a manos de un leopardo que aprovechó el momento para atacarlo sin saber que algo inesperado pasaría.

Un grupo de personas en África se encontraba haciendo safari sin problema alguno hasta que se detuvieron para llenar el tanque de gasolina en la carretera. Ante todo esto, se le pidió a los chicos que no bajen del carro porque al estar en campo abierto, no sabían qué animales podían encontrar pero no contaron con lo escurridizo que podía ser un perro que se bajó del auto.

Ante todo esto, nadie se atrevió a bajar para volver a subir al cachorro por lo que se quedaron esperando a que este suba solo hasta que de pronto, el zarpazo inesperado de un leopardo puso el ‘grito al cielo’ en todas las personas que se encontraban en el bus.

Las lágrimas, llanto y gritos de dolor del perro entristecieron a las personas hasta que una de estas emitió un grito tan pero tan fuerte que asustó al mismo leopardo que soltó al cachorro y se fue corriendo, salvando así su vida y siendo subido al automóvil.

A pesar del ataque del leopardo, el video de Facebook nos muestra que el perro se encontraba muy bien y que no había sufrido más que unos golpes. Una suerte ya que no todos consiguen sobrevivir al potente salto de uno de los felinos más temidos de todo el mundo.