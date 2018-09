Barbero cortó cabello en la calle a cliente cuya silla de ruedas no entraba en su local

Cuando una persona en silla de ruedas tenía dificultades para entrar a una barbería en Estados Unidos para hacerse un corte de cabello, el encargado del local no lo pensó dos veces y sacó todos sus implementos para ofrecerle en la calle el mismo servicio que hubiera recibido en el interior. Su noble gesto fue compartido en Facebook y se volvió viral en el acto.

La historia, recogida por el noticiero Inside Edition y compartida a través de su canal de YouTube, tiene como protagonistas al barbero Victor Burgos (34) y a Devin Hamilton, quien previamente había sido visto rondando en los exteriores del establecimiento y llamado para saber si aceptaban clientes sin reservación.

Como la barbería no es accesible para sillas de ruedas, el protagonista de la emotiva historia de Facebook no se hizo problemas y lo atendió como a cualquiera de sus clientes, ya que – según explicó – Hamilton “definitivamente necesitaba un corte de cabello” ya que parecía que desde hace más de un mes que no se hacía uno.

“Estaba muy largo y sé lo que se siente quitarse ese peso de encima. Incluso me di cuenta que nunca ha tenido una buena experiencia. Me percaté sin preguntárselo y solo quería que la pasara bien”, señaló Burgos, cuya buena acción llegó a oídos del propietario del negocio y le dedicó un conmovedor tributo a su colaborador vía Facebook.

“He hecho algunos cortes de cabello bien extraños”, precisó Burgos. “En hospitales y en diferentes situaciones previas en bodas pero nunca a nadie en una acera”, añadió. “Se trata de que todos obtengan un apropiado acicalamiento”, finalizó el amable barbero que se ha ganado la admiración de todos en Facebook.

Si bien el barbero dijo que eventualmente el establecimiento instalará una rampa, hasta entonces seguirá cortándole el cabello a otros clientes con algún tipo de discapacidad motriz afuera o, en el caso de Devin, a domicilio, ya que está seguro que ya se ha convertido en uno de sus clientes favoritos de por vida.