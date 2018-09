Alquilan departamento con una peculiaridad que nadie ha podido creer

Facebook Viral. El mercado inmobiliario en Estados Unidos es cada vez más competitivo. Muchos inquilinos están en busca de un departamento, y las redes sociales son clave en esta decisión.

En Saint Louis, una ciudad ubicada sobre la orilla derecha del río Misisipi, no es fácil encontrar alquileres a buen precio. Por eso, cuando un anuncio ofrece una pieza de 18 metros cuadrados, con suelo de madera y un gran armario por 525 dólares mensuales, resulta una opción muy atractiva.

Sin embargo, además de estas características, incluye un detalle tan inusual como que el baño (y la bañera) se ubiquen literalmente dentro de la cocina. El anuncio, compartido en Facebook, se ha vuelto viral en tan solo unas horas.

Tal como se aprecia en la imagen, el inodoro y la bañera están a escasos centímetros del espacio donde se cocina y se lavan los platos. Varios usuarios de esta plataforma social la han compartido y sus comentarios, como era previsible, han sido múltiples y cargados de ironía.

“Lo bueno es que puedes sentarte en el váter a cortar verduras”, “Al parecer el nuevo sueño americano consiste en hacer tortitas mientras usas el baño”, “Puedes vivir ahí sentado sin levantarte con un teléfono a mano para que te traigan la comida”, son algunos comentarios que se despliegan en el peculiar post.

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD