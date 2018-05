Hombre intenta violar a esta mujer en la puerta de su casa

En un video publicado por el Departamento de Policia de Miami (USA) se ve cómo un hombre se lanza sobre una mujer, a plena luz del día, mientras ella intenta abrir la puerta de su casa. Con el evidente propósito de violarla y secuestrarla, llega a agarrarla, pero ella consigue escapar y corre hacia la calle para pedir socorro a los conductores de coches.

Ante esa situación, el atacante se aleja tranquilamente de la casa y la mujer aprovecha para regresar corriendo a su hogar. Sin embargo, el hombre se percata, la alcanza cuando apenas se esconde detrás de la puerta y él intenta forzar la entrada. La asustada víctima sale corriendo, dejando la puerta abierta, y el hombre simplemente opta por marcharse en dirección contraria.

El incidente tuvo lugar en la Pequña Haití (estado de Florida), la semana pasada. Hasta los momentos se desconoce el paradero del atacante.

UPDATE: The video below is of Tavares Anthony Canty who is wanted for attempted kidnapping & a sexual assault case that occurred the early morning of April 26, 2018 in #littlehaiti@CrimeStopper305pic.twitter.com/DUsbwwsMRx