USA: realizan con éxito primer trasplante de pene y escroto

El primer trasplante de pene y escroto se realizó en el hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. La operación se llevó a cabo en un joven veterano que sufrió lesiones en Afganistán, y que resultó en la pérdida de sus genitales, según medios locales.

A pesar de que ha habido trasplantes de pene antes (el primero fue en 2016), e incluso, a pesar de que se realizara un trasplante exitoso de útero que resultó en que el receptor tenga un hijo, este es el primer trasplante total de pene y escroto.

Andrew Leem, profesor y director de cirugía plástica reconstructiva, señaló: “Esperamos que este trasplante ayude a restablecer las funciones urinarias y sexuales a casi normales en este joven”.

Muchos soldados que regresan del combate tienen cicatrices visibles o incluso miembros perdidos como resultado de artefactos explosivos improvisados u otros artefactos explosivos, y a medida que las tecnologías de trasplante mejoran, la oportunidad de que recuperen sus vidas es cada vez mejor.

Un equipo de nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urológicos participaron en la cirugía, que duró 14 horas extenuantes el 26 de marzo.

Trasplantaron de un donante fallecido todo el pene, el escroto y la pared abdominal parcial. Los testículos no fueron trasplantados.

El veterano indica: “Es una verdadera herida, no es fácil de aceptar. Cuando me desperté por primera vez, finalmente me sentí más normal… [con] un nivel de confianza también”.

El veterano, que desea permanecer en el anonimato, se ha recuperado de su cirugía y se espera que sea dado de alta del hospital más adelante en la semana.