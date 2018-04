Policías interrumpen funeral para desbloquear teléfono del muerto con su dedo

Policías de la ciudad de Largo, en el estado de Florida (EE.UU.) irrumpieron en un funeral e intentaron utilizar el dedo del fallecido para desbloquear su teléfono, aunque no lo lograron, informa Tampa Bay Times.

Los agentes llegaron al cementerio de la ciudad de Clearwater, donde se celebraba el funeral de Linus Phillip, que murió al pasado mes de marzo, precisamente cuando era perseguido por la Policía en una gasolinera, e intentaron presionar el dedo del difunto contra su celular.

Según esgrimen los policías, su intención era la de acceder a los datos guardados en el teléfono de Phillip, ya que piensan que podrían ser útiles para la investigación de su muerte, así como para la de un caso de tráfico de drogas en el que se había visto involucrado el fallecido.

Sin embargo, la prometida de Phillip, Victoria Armstrong, dijo que se sintió “violada” y que los agentes “le faltaron el respeto” con su conducta.

Los agentes argumentan que no se les pasó por la cabeza obtener una orden, ya que las personas fallecidas no poseen “derecho a la privacidad”. Algunos expertos legales también creen que las acciones de los agentes no violaron la ley, pero, en cualquier caso, dudan que fueran “apropiadas”.

Linus Phillip, de 30 años, murió el pasado marzo en una gasolinera por disparos de la Policía cuando intentaba escapar de los agentes, que intentaban detenerlo. La familia del Phillip exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Fuente: RT en español