USA: al menos 2 muertos tras tiroteo en universidad de Michigan

Al menos dos personas han fallecido tras un tiroteo ocurrido en la Universidad Central de Michigan (USA). El mismo centro de estudios informó que se registró disparos en el campus de la escuela y de que el sospechoso todavía no ha sido detenido.

Actualización a las 20:25

Las dos víctimas mortales del tiroteo en la Universidad Central de Michigan (CMU), en la localidad de Mount Pleasant (EE.UU.), son los padres del sospechoso, que es buscado por las autoridades, informaron hoy medios locales.

El presunto autor, un estudiante de 19 años identificado como James Eric Davis, disparó dentro de su dormitorio a sus padres y se fugó corriendo del campus universitario, informó la agencia EFE.

Nota original

La universidad, además, informó que las dos personas que han fallecido no son estudiantes y que no hay más heridos.

La Policía de Mount Pleasant ha informado que el presunto sospechoso es un varón afroamericano, que está armado y es peligroso. Las clases en la Universidad Central de Míchigan han sido suspendidas y solicitan no acercarse a la residencia de Campbell Hall.

Campbell Hall es parte de un complejo de seis residencias universitarias que se ubica en la ciudad de Mount Pleasant (Michigan).

(Con información de RT en Español y El País).

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0