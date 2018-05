Adolescente fue arrestada por repartir "galletas de marihuana"

Una adolescente fue arrestada luego de que cinco estudiantes de Connecticut (Estados Unidos) fueran enviados a una sala de emergencias por consumir galletas contaminadas de marihuana.

De acuerdo al informe del New Haven Register, la niña de 15 años fue detenida el pasado lunes después de que los estudiantes del Hamden High School fueran llevados al hospital por comer lo que la policía llama “galletas de marihuana”.

La policía señala que los estudiantes parecían estar bajo la influencia de drogas y fueron enviados a la enfermería de la escuela. Informaron sentirse mal después de comer galletas traídas por otra estudiante.

Los estudiantes fueron enviados al Hospital de New Haven por precaución y luego fueron dados de alta. La niña, que no ha sido identificada, está acusada de cinco cargos de riesgo de lesiones a un menor y está citada a comparecer en el tribunal de menores de New Haven.