Tiroteo en Las Vegas: ‘rey de Instagram’ transmitió el momento exacto

Durante un concierto celebrado en el marco del ‘Route 91 Harvest Festival’, festival de música country que era realizado en el conocido hotel Mandalay Bay Resort de Las Vegas, se produjo un tiroteo masivo que ha dejado más de 400 heridos y 50 muertos hasta el momento.

Una situación de terror en la que se han visto involucradas cientos de personas que disfrutaban de la música. Algunas de ellas han decidido relatar lo vivido durante esos minutos de tensión en Las Vegas en los que han visto cómo sus vidas se transformaban por completo a causa de la insania.

Entre los afectados se encuentra Dan Bilzerian, el famoso jugador de póker que es conocido en Instagram y que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de Las Vegas. El ‘rey de Instagram’ se hallaba en el concierto cuando se produjo el tiroteo y no ha dudado en relatar cómo vivió el ataque.

Dan Bilzerian was in Las Vegas by Mandalay Bay and might be the calmest person in history to see someone get shot. #LasVegasStrip #LasVegas pic.twitter.com/d0TMHdlM1A