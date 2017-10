Tiroteo en Las Vegas: publican foto de la habitación del asesino

Stephen Paddock, el hombre que dejó 59 muertos y más de 500 heridos en un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en Las Vegas (Nevada), poseía un total de 42 armas entre su casa de Mesquite, a unos 130 kilómetros del lugar de los hechos, y la habitación del hotel donde se hospedaba.

Según informó Todd Fasulo, ayudante del sheriff del condado de Clark, al que pertenece Las Vegas, las autoridades encontraron 23 armas de fuego en la habitación del hotel desde donde Paddock disparó a discreción a las 22.000 personas que asistían a un concierto al aire libre de un festival de música country.

Este martes, medios estadounidenses publicaron las primeras imágenes de la habitación de Stephen Paddock en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas, donde el tirador se registró el 28 de setiembre. Además, también se muestran dos de los rifles que usó el hombre de 64 años para asesinar a al menos 59 personas y herir a más de 500.

BREAKING: @ChiefLinskey joins us at 8:30a to talk about EXCLUSIVE photos @JacquiHeinrich obtained from #LasVegasShootings @Boston25 News pic.twitter.com/w2VyjafdpC

En una de las fotos se observan un arma de fuego, municiones, un martillo y un bípode. En esta habitación, ubicada en una planta superior del hotel, la policía encontró durante el registro un arsenal de 23 armas, en su mayoría rifles de estilo militar.

EXCLUSIVE: second photo from inside #MandalayBay shooter’s hotel room shows another weapon used in worst mass shooting in modern history pic.twitter.com/gD5IHS7Mk2