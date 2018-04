Nueva York: rata dejó a todos sorprendidos con baile "pole dance"

Una ciudad tan importante como lo es Nueva York (USA) tiene también problemas importantes como la proliferación de roedores en varias partes de esta emblemática ciudad.

Bien sabido es que las ratas abundan en diversas partes de la ciudad y se dejan ver por los neoyoroquinos en ciertas locaciones de Nueva York, sin embargo, ahora parece que estos roedores no tienen reparo en hacer espectáculos ante la vista y paciencia de las personas.

A pesar de existir varios videos virales cuyo protagonistas son las ratas, parece que este nuevo video supera a todas sus antecesoras.

En las imágenes se puede apreciar al roedor que, sin importarle la gente, sube por un tubo metálico con gran destreza, y liego se baja, haciendo uso de su cola como apoyo.

No cabe duda que a este espectáculo solo le hizo falta la música para quedar completo.

How does "the pole-dancing rat" climb so well? pic.twitter.com/3Xzt46rFVw