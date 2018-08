Hillary Clinton debutará como productora televisiva junto a Steven Spielberg

Los Ángeles (EE.UU.). Hillary Clinton debutará como productora de televisión con la adaptación del libro “The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote”, un proyecto en el que la ex secretaria de Estado de EE.UU. estará acompañada por el cineasta Steven Spielberg.



El medio especializado The Hollywood Reporter detalló hoy que Amblin Television, compañía cofundada por Steven Spielberg, adquirió los derechos televisivos de este libro, escrito por Elaine Weiss y que narra la lucha de las mujeres en Estados Unidos para que se aprobara el sufragio femenino.



Clinton será productora ejecutiva de esta adaptación audiovisual que podría tener forma de película televisiva o de serie limitada.



“En el centro de la democracia descansa la urna de votación, y el inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la historia de las líderes que, frente a una imponente oposición económica, racial y política, lucharon por y ganaron el derecho de las mujeres al voto en Estados Unidos“, dijo Clinton.



La excandidata demócrata a la Casa Blanca añadió que esta historia es “una inspiración para todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en estos tiempos peligrosos”.



“Muchas cosas podían haber ido mal, pero estas mujeres estadounidenses no aceptaron un no por respuesta: su triunfo es un legado por guardar y emular”, apuntó Clinton, quien se mostró “emocionada” por poder trabajar en este proyecto de Amblin Television junto a Weiss y Spielberg.



El desembarco de Clinton en la pequeña pantalla refuerza la estrecha relación entre política y televisión en EE.UU. en los últimos tiempos.



Antes de ser elegido presidente del país, el magnate Donald Trump se hizo muy popular entre el público gracias al show televisivo “The Apprentice”, en el que varios candidatos competían por un empleo en su corporación.



Además, el pasado mayo se dio a conocer que el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y su esposa, Michelle Obama, firmaron un acuerdo con Netflix por varios años para producir películas y series que se emitirán a través de la plataforma digital.



Y el también exmandatario Bill Clinton (1993-2001), marido de Hillary Clinton, adaptará a la televisión su novela “The President Is Missing” por medio de una serie que emitirá el canal Showtime.



Con información de EFE.