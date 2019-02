USA exige a Maduro que deje entrar la ayuda al "pueblo hambriento"

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que deje entrar camiones con ayuda humanitaria al país para asistir al pueblo “hambriento” y acusó al Ejército de estar bloqueando su ingreso.

“El pueblo venezolano necesita desesperadamente ayuda humanitaria Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero el Ejército de Venezuela bajo las órdenes de Maduro está bloqueando la ayuda con camiones y tanques para el transporte de mercancías”, dijo Pompeo en Twitter.

“El régimen de Maduro debe permitir que la ayuda llegue al pueblo hambriento”, añadió el titular de Exteriores, que acabo su mensaje con la etiqueta en español “#EstamosUnidosVE”.

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LETTHEAIDREACHTHESTARVINGPEOPLE. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/L4ysYJaM6H