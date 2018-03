Donald Trump quiere que Pentágono financie construcción del muro

El presidente de Estados Unidos (USA), Donald Trump, está presionando al Pentágono para que aporte fondos a la construcción del muro en la frontera con México, aunque es improbable que esa idea salga adelante porque necesita el visto bueno del Congreso, informó el diario The Washington Post.

Trump retuiteó un mensaje que publicó el pasado domingo en Twitter, en el que presumía de que el presupuesto aprobado la semana pasada por el Congreso le da más de 700.000 millones para “reconstruir las Fuerzas Armadas” estadounidenses.

“Construir un gran Muro Fronterizo, con (todas) las drogas y combatientes enemigos que entran en nuestro país, tiene que ver con la Defensa Nacional. ¡Construyamos el Muro mediante el M!”, escribió entonces el presidente.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!