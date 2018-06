Donald Trump hace una broma y la reacción de Kim Jong-un es tendencia

Sin duda la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un es un suceso que quedará en la historia mundial, no solo por la importancia a nivel político, social y económico del encuentro de estas dos potencias, sino también por el choque cultural, que queda resumido en un chiste lanzado por el mandatario estadounidense.

Ocurrió durante el almuerzo del martes pasado en la reunión que se celebró en Singapur, ante la presencia de los fotógrafos de diversos medios el presidente Trump bromeó con que los retrataran “guapos” y “delgados”.

Para los periodistas es usual escuchar las bromas que suele lanzar Trump, por ello después de lanzado el chiste, las cámaras enfocaron con premura a Kim Jong-un, más hermético y serio.

El resultado: un rostro serio que mantuvo incluso después de que el traductor explicara la broma en su idioma. La reacción se hizo viral en redes sociales porque evidencia que el líder norcoreano no supo cómo reaccionar ante lo dicho por el bromista Trump.

Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look 'nice and handsome and thin?'



Kim Jong-un: … pic.twitter.com/9SupjgBxie