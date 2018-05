Trump: detalles de cumbre con Kim Jong-un se anunciarán "dentro de tres días"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que el lugar y la fecha de su encuentro con el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, “están acordados”.

Trump ha descartado la zona desmilitarizada como lugar de celebración de la cumbre. El presidente estadounidense también tuiteó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con Kim Jong-un durante su visita a Corea del Norte, un encuentro que calificó de “bueno”.

El Gobierno del país asiático decidió dejar en libertad a tres estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte. Las tres personas han regresado a EE.UU. en un avión junto a Pompeo.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.