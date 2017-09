Donald Trump admite "problemas psicológicos" en grabaciones reveladas

Durante su vida como magnate inmobiliario Donald Trump realizó múltiples apariciones en el popular programa de radio ‘El Show de Howard Stern’. Las conversaciones, que tuvieron lugar entre 1993 y 2015, se prolongaron algo más de 15 horas. El propio Stern se negó a reproducirlas durante las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses: podría haber una razón para ello.

Este lunes, las grabaciones de audio del programa han sido reveladas al público por el portal web FactBase, que se compromete a seguir “cada palabra” del presidente norteamericano. En ellas hay momentos en los que Trump parece revelar una peculiar obsesión.

En una de las entrevistas Trump reveló que lavaba las manos “tantas veces como fuera posible” cada día. Stern le preguntó entonces: “¿Se da cuenta de que eso es un problema psicológico?”.

A esto Trump admitió: “Podría ser un problema psicológico”. El magnate inmobiliario aseveró que no había buscado terapia ni ayuda de un psiquiatra para hacerle frente a esta obsesión. “Me gusta. Me gusta la limpieza. La limpieza es una cosa agradable. No solo manos, el cuerpo, todo”, zanjó.

Entre otras cosas que Trump confesó durante sus entrevistas con Stern que evita tocar a sus hijos cuando no están bien y de que manoseó a su mujer, Melania, en lugares públicos. (Fuente: RT en español)

