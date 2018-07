¿Cómo llama la DEA a la marihuana? 500 sinónimos es su lucha contra drogas

Cuando se habla de consumo o tráfico de drogas en América del Norte una de las primeras cosas que se viene a la mente es la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos ) y las sanciones que este organismo puede poner a una persona o institución captada en pleno delito.

Los oficiales que la integran están altamente capacitados para controlar todo lo referente a las sustancias controladas, concretamente, las drogas ilícitas y también tienen particulares maneras de referirse a la marihuana, que son usadas entre ellos durante operativos o informes, ¿te imaginas cuántas son?

La DEA acaba de publicar su última edición de de “Términos de argot y palabras de código: una referencia para el personal de las fuerzas del orden público” (“Slang Terms and Code Words: A Reference for Law Enforcement Personnel”), un manual que incluye diversos términos o ‘jergas’ que ellos usan cotidianamente pero que también resultan cuestionables para muchos.

Estas palabras del argot popular son usadas identificar una amplia variedad de sustancias controladas, drogas de diseño, compuestos sintéticos, mediciones, ubicaciones, armas y otros términos diversos relevantes para el tráfico de drogas.

Para que no te quedes con la duda y conozcas cómo llama la DEA a la marihuana, aquí te compartimos la lista actualizada y ordenada alfabéticamente de todas las palabras. ¿Conoces alguna de ellas?

420; A-Bomb (marijuana mixed with heroin); Acapulco Gold; Acapulco Red; Ace; African Black; African Bush; Airplane; Alfalfa; Alfombra; Alice B Toklas; All-Star; Almohada; Angola; Animal Cookies (hydroponic); Arizona; Ashes; Aunt Mary; AZ; Baby; Bale; Bambalachacha; Barbara Jean; Bareta; Bash; Bazooka (marijuana mixed with cocaine paste); BC Budd; Bernie; Bhang; Big Pillows; Biggy; Bionic (marijuana mixed with PCP); Black Bart; Black Gold; Black Maria; Blondie; Blue Cheese; Blue Crush; Blue Dream; Blue Jeans; Blue Sage; Blueberry; Bobo Bush; Boo; Boom; Branches; Broccoli; Bud; Budda; Burritos Verdes; Bush; Cabbage; Café; Cajita; Cali; Camara; Canadian Black; Catnip; Cheeba; Chernobyl; Cheese; Chicago Black; Chicago Green; Chippie; Chistosa; Christmas Tree; Chronic; Churro; Cigars; Citrol; Cola; Colorado Cocktail; Cookie (hydroponic); Cotorritos; Crazy Weed; Creeper Bud; Crippy; Crying Weed; Culican; Dank; Devils’s Lettuce; Dew; Diesel; Dimba; Dinkie Dow; Diosa Verde; Dirt Grass; Ditch Weed; Dizz; Djamba; Dody; Dojo; Domestic; Donna Juana; Doobie; Downtown Brown; Drag Weed; Dro (hydroponic); Droski (hydroponic); Dry High; Elefante Pata; Endo; Escoba; Fattie; Fine Stuff; Fire; Flower; Flower Tops; Fluffy; Fuzzy Lady; Gallina; Gallito; Garden; Garifa; Gauge; Gangster; Ganja; Gash; Gato; Ghana; Gigi (hydroponic); Giggle Smoke; Giggle Weed; Girl Scout Cookies (hydroponic); Gloria; Gold; Gold Leaf; Gold Star; Gong; Good Giggles; Gorilla; Gorilla Glue; Grand Daddy Purp; Grass; Grasshopper; Green; Green Crack; Green-Eyed Girl; Green Eyes; Green Goblin; Green Goddess; Green Mercedes Benz; Green Paint; Green Skunk; Greenhouse; Grenuda; Greta; Guardada; Gummy Bears; Gunga; Hairy Ones; Hash; Hawaiian; Hay; Hemp; Herb; Hierba; Holy Grail; Homegrown; Hooch; Hoja; Humo; Hydro; Indian Boy; Indian Hay; Jamaican Gold; Jamaican Red; Jane; Jive; Jolly Green; Jon-Jem; Joy Smoke; Juan Valdez; Juanita; Jungle Juice; Kaff; Kali; Kaya; KB; Kentucky Blue; KGB; Khalifa; Kiff; Killa; Kilter; King Louie; Kona Gold; Kumba; Kush; Laughing Grass; Laughing Weed; Leaf; Lechuga; Lemon-Lime; Leña; Liamba; Lime Pillows; Little Green Friends; Little Smoke; Llesca; Loaf; Lobo; Loco Weed; Loud; Love Nuggets; Love Weed; Lucas; M.J.; Machinery; Macoña; Mafafa; Magic Smoke; Manhattan Silver; Manteca; Maracachafa; Maria; Marimba; Mariquita; Mary Ann; Mary Jane; Mary Jones; Mary Warner; Mary Weaver; Matchbox; Matraca; Maui Wowie; Meg; Method; Mersh; Mexican Brown; Mexicali Haze; Mexican Green; Mexican Red; MMJ; Mochie (hydroponic); Moña; Monte; Moocah; Mootie; Mora; Morisqueta; Mostaza; Mota; Mother; Mowing the Lawn; Muggie; My Brother; Narizona; Northern Lights; Nug; O-Boy; OG; O.J.; Owl; Paja; Palm; Paloma; Palomita; Panama Cut; Panama Gold; Panama Red; Pakalolo; Parsley; Pasto; Pasture; Peliroja; Pelosa; Phoenix; Pine; Pink Panther; Pintura; Plant; Platinum Cookies (hydroponic); Platinum Jack; Pocket Rocket; Popcorn; Porro; Pot; Pretendo; Prop 215; Puff; Purple Haze; Purple OG; Queen Ann’s Lace; Red Hair; Ragweed; Railroad Weed; Rainy Day Woman; Rasta Weed; Red Cross; Red Dirt; Reefer; Reggie; Repollo; Righteous Bush; Root; Rope; Rosa Maria; Salt and Pepper; Santa Marta; Sasafras; Sativa; Shoes; Sinsemilla; Shmagma; Shora; Shrimp; Shwag; Skunk; Skywalker (hydroponic); Smoke; Smoochy Woochy Poochy; Smoke Canada; Sour OG; Spliff; Stems; Sticky; Stink Weed; Sugar Weed; Sweet Lucy; Tahoe (hydroponic); Tangy OG; Terp; Terpenes; Tex-Mex; Texas Tea; Tigitty; Tila; Tims; Top Shelf; Tosca; Train Wreck; Trees; Trinity OG; Tweeds; Valle; Wake and Bake; Weed; Weed Tea; Wet (marijuana dipped in PCP); Wheat; White-Haired Lady; Wooz; Yellow Submarine; Yen Pop; Yerba; Yesca; Young Girls; Zacate; Zacatecas; Zambi; Zip; Zoom (marijuana mixed with PCP)