4 de Julio en Estados Unidos: ¿qué pasó en el Día de la Independencia de USA?

Una de las fiestas más grandes de Estados Unidos se celebra el 4 de Julio. Lo que mucha gente no sabe, es por qué se celebra esta fecha en especial en USA o por qué los cielos se pintan de colores por miles de fuegos artificiales en todo el país.

El 4 de julio, The Independence Day in USA, The 4th of July, etc. Son algunos de los nombres que lleva esta celebración, y es que no siempre fueron una gran nación unida. Hace muchísimos años, específicamente antes del 4 de julio de 1776, Estados Unidos era una serie de colonias controladas por el Imperio Británico y fue en esta fecha que se declaró su independencia.

¿Qué se celebra el 04 de Julio?

Aunque suene simple, el 4 de julio se celebra la declaración de independencia de Estados Unidos. Esta fiesta es histórica, ya que fue el inicio de una potencia mundial, que ahora conocemos como uno de los países más poderosos de toda la Tierra conformado por diferentes estados.

Normalmente, es una fecha que viene acompañada de un feriado largo en los Estados Unidos. Por ejemplo, si la fecha cae un sábado o un viernes, todas las empresas se ponen de acuerdo para dejar que sus trabajadores celebren el 4 de julio con su familia, regresando a sus actividades el 5 o el 6 de julio, dependiendo del calendario.

¿Qué pasó el 4 de julio?

Durante la revolución de América, la separación de las 13 colonias de Gran Bretaña ocurrió un 2 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental votaron a favor de la resolución de independencia propuesto en junio por Richard Henry Lee de Virginia, declarando a los Estados Unidos independientes del reglamento británico.

Luego de votar por su independencia, el Congreso volcó su atención para escribir la Declaración de la Independencia, un estatuto que explica esta decisión. Este estatuto fue preparado por el Comité de los Cinco, con Thomas Jefferson como su principal autor. El Congreso debatió y revisó el documento de la Declaración, para finalmente ser aprobado dos días después, el 4 de Julio.

¿Quién firmó el Acta de Independencia de Estados Unidos?

Si bien es cierto que Thomas Jefferson junto al Comité de los Cinco, que lo conformaban John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston, firmaron y presentaron el boceto de la Declaración de Independencia en Junio de 1776 para ser aprobado, fue una reunión de representantes en un congreso denominado The Whole Congress quienes firmaron esta acta, haciendo oficial la Independencia de USA.

Curiosidades del 4 de Julio