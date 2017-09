México: fuerte terremoto de 8,4 grados provoca alerta de tsunami

Un terremoto de 8,4 grados de magnitud sacudió el suroeste de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro del temblor, ocurrido a las 04.49 horas (GMT), se ha situado en el estado de Chiapas y ha tenido varias réplicas.

Las autoridades han activado la alerta de tsunami en el Pacífico y se van a evacuar las zonas costeras del sur del país así como de Guatemala, según informa Uniradio.

El seísmo, con origen a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá y a 33 kilómetros de profundidad, se ha sentido violentamente en Ciudad de México.

