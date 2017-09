Video muestra cómo el huracán Irma arrasa la isla de San Martín

El poderoso huracán Irma ha arrasado este miércoles la isla de San Martín, ubicada en el mar Caribe, aproximadamente a 240 kilómetros al este de la isla de Puerto Rico.

En los videos publicados en Internet se puede apreciar la magnitud de los daños causados a la isla, que alberga más de 70.000 habitantes. En los materiales gráficos se ven numerosas lanchas gravemente dañadas por el huracán, que ha inundado las zonas adyacentes al mar.

Irma no solo ha arrasado la isla de San Martín, sino también ha alcanzado las islas de San Bartolomé, Barbuda y Antigua.

La fuerza de la tormenta Irma que avanza por el océano Atlántico ya es la mayor de toda la historia en esa zona y el daño que causará podría superar al Katrina, uno de los peores huracanes de la historia de Estados Unidos, que azotó ese país en 2005.

Los servicios meteorológicos han señalado que el huracán se dirige hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, y se espera que llegue a Florida este fin de semana.

Aunque se espera que el ojo del huracán se dirija hacia el oeste y pase al norte de las Antillas Mayores, todavía podría causar tormentas, aguaceros y deslizamientos de tierra que amenacen vidas de los residentes de las cuatro naciones caribeñas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha aprobado las declaraciones de estado de emergencia de Puerto Rico, las islas Vírgenes de EE.UU. y Florida. Las autoridades de los cayos de Florida comenzarán a evacuar a turistas y locales este miércoles.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, anunció que su Gobierno estaba evacuando seis islas porque las autoridades no podrían ayudar a nadie atrapado en la tormenta “potencialmente catastrófica” y las inundaciones.

Por su parte, el Gobierno de Republica Dominicana activó los planes de contingencia de todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias y dispuso evacuaciones preventivas ante la amenaza que representa el huracán Irma. (Fuente: RT en español)

BREAKING NEWS: Hurricane Irma has destroyed the Island of Saint Martin.#Irma pic.twitter.com/i15eEoPxIh

BNL