Estamos a pocos días para unas de las celebraciones cristianas más esperadas por todos los fieles, Semana Santa. Y es en estos días donde muchos ciudadanos empiezan a preguntarse cuándo comenzará. Sin embargo, aunque estos días tienen un fuerte significado cristiano, también son importantes ya que existen ciertas tradiciones a nivel gastronómico, cultural y festivo. Por eso, en esta nota te contamos todos los detalles sobre las costumbres de comer carne en esta fecha.

Esta festividad se conmemora en países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y en la gran mayoría de Latinoamérica. Y una de las tradiciones es la prohibición de comer carne en sus días de celebración. Ya que el consumo de carne roja representa un pecado en tiempos de reflexión y arrepentimiento, como son la Cuaresma y la Semana Santa. El no comer carne como acción de penitencia viene desde el siglo II y toma como referencia el ayuno que hizo Jesús durante 40 días en el desierto.

¿Qué días no se come carne en Semana Santa?

Una de las preguntas más frecuentes sobre qué día se come carne en Semana Santa ya que mencionamos Jueves Santo y Viernes Santo como parte del ayuno. Sin embargo, solo es el día viernes es cuándo se considera prohibido el consumo de carne durante esta parte del año. Jueves Santo no está prohibido ingerirla. Entonces, los días de no consumo son:

El Miércoles de Ceniza

Todos los viernes de Cuaresma.

Cabe destacar que la Iglesia Católica ha reducido el ayuno de Cuaresma a la carne con el paso del tiempo. En el siglo XVIII, la abstinencia se extendía a todo alimento procedente de la propia carne, como la leche, el queso, los huevos. En la actualidad, el Código de Derecho Canónico, con vigencia del 25 de enero de 1983, apunta en los artículos 1249-1253 a la obligación de abstenerse a determinados alimentos y de ayunar en el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

¿Por qué no se puede comer carne en Semana Santa?

Durante la Semana Santa, los religiosos se privan de comer carne, entre ellos está la de cordero, res, cerdo, jamón, venado y otras carnes rojas. Esto data de 40 días a partir del Miércoles de Ceniza como parte de un acto de penitencia. Otros alimentos que no consumen son las grasas o bocadillos que normalmente disfrutan, en especial los que están hechos con azúcar, así como el alcohol, comida rápida y postres.

Actualmente, esta práctica se observa durante dicho miércoles y todos los viernes que le siguen hasta el Jueves Santo. En 2022 la Cuaresma termina el 14 de abril. Esta tradición se inició de forma general en 1966 con la Ley de la Iglesia. El canon 1252 decretó que todas las personas mayores de 14 años están obligadas por la ley a abstenerse de comer carne.

Cabe resaltar que durante este periodo la iglesia católica y corrientes religiosas del mundo permiten comer pescado y otros productos de origen animal como los huevos y la leche.

Semana Santa: ¿qué se celebra cada día?

Esta festividad es una conmemoración cristiana de los momentos de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A esta festividad la precede la Cuaresma que es una etapa de preparación que alcanza los 40 días, exactamente el tiempo que estuvo Jesucristo en el desierto.

Los días de la Semana Santa y sus respectivos significados son los siguientes:

10 de abril, Domingo de Ramos. Último domingo de la cuaresma. Se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén y da paso al inicio de la Semana Santa.

11 de abril, Lunes Santo. Se recuerdan los pasajes del milagro de Jesús en casa de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén.12 de abril, Martes Santo. En este día, Jesús anunció la traición de Judas.



13 de abril, Miércoles Santo. El Sanedrín (consejo supremo de los judíos a nivel religioso) se reúne para condenar a Jesús.

14 de abril, Jueves Santo. En este día se evoca la Última Cena; el Lavatorio de los pies; la institución de la Eucaristía, la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní y el Arresto de Jesús.

15 de abril, Viernes Santo. En este día, Jesús murió en la Cruz para salvar a todas las personas, aquí también se recuerda su tiempo en prisión, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el Vía Crucis, la Crucifixión y la Sepultura de Jesús.

16 de abril, Sábado Santo. Este es el día de silencio, donde se reflexiona por la muerte de Cristo hasta la noche, cuando tiene lugar la Vigilia Pascual en la que se celebra la Resurrección de Jesús.

17 de abril, Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Este es el último día de la Samana Santa donde se conmemora la Resurrección de Jesucristo.