¡Pon a prueba tu suerte de esta semana! Este viernes 18 de marzo, se realizará una nueva edición de la ‘Lotería Nacional de Ecuador’, donde cientos de apostadores ya aguardan ansiosos por conocer si fueron uno de los ganadores del sorteo de esta semana. Te recordamos que los resultados serán publicados por la página oficial de la lotería, sin embargo aquí también te lo contamos. En el caso de que no hayas podido participar del juego, te invitamos a comprar un boleto para la próxima edición.

¿Jugaste una nueva cartilla para el sorteo de esta semana y no sabes si eres uno de los ganadores? No te preocupes, has llegado al lugar correcto. Consulta los números ganadores en la web de la ‘Lotería Nacional de Ecuador’ cuanto antes y comparte los resultados del sorteo con tus amigos. La información que te brindaremos será de mucha utilidad para todos en el país, por lo que te pedimos tomar nota y compartir cada detalle con tus amigos apostadores.

¿A qué hora se juega la Lotería Nacional?

El sorteo de la ‘Lotería Nacional de Ecuador’, al igual que la semana pasada, se llevará acabo este viernes 18 de marzo a las 21:30 horas locales. Eso sí, los resultados podrían no estar listos para ese entonces, por lo que se pide la paciencia de todos los participantes.

Lotería Nacional de Ecuador: resultados del viernes 18/03

Lotería Nacional de Ecuador: resultados del miércoles 16/03

Lotería Nacional de Ecuador del miércoles 16 de marzo: resultados y números ganadores (Foto: @LoteriaNacJBG).

¿Cuáles son los premios de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional tiene un premio mayor fijo de $ 200.000 para los sorteos de lunes y viernes, y de $ 500.000 para el del miércoles. El formato de esta lotería asegura que no queda ningún premio sin ganador ya que no se acumulan pozos ni se reparte el premio entre las categorías inferiores. Recuerda, para participar de cualquier sorteo de la ‘Lotería Nacional de Ecuador’ es necesario vivir en el país y tener más de 18 años de edad.

¿Qué hacer si ganas la Lotería Nacional de Ecuador?

Los jugadores que resulten ganadores tienen tres meses para solicitar cualquier premio de Lotería Nacional, y aquellos que realicen su juego por la modalidad online reciben automáticamente el ingreso en su cuenta. Sin embargo, los premios que se pagan de golpe y que superen los $ 500 están sujetos a un 14% del total a la tributación, cantidad que se descuenta automáticamente antes de realizar el pago.

Lotería Nacional de Ecuador: ¿cómo participar?

Si eres nuevo en esto de las apuestas y deseas probar suerte en uno de los juegos más populares de la ‘Lotería Nacional de Ecuador’, te contamos que el sorteo se realiza tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, siendo el del día miércoles el sorteo que tiene el mayor premio durante la semana.

En esta misma línea, para entrar al sorteo, todo lo que tienes que hacer es comprar un boleto en cualquier punto de venta de lotería o también puedes adquirir uno de manera virtual en el sitio oficial de la ‘Lotería Nacional’: loteria.com.ec/compra-tus-boletos. ¡Importante! Solo se venden un millón de boletos por sorteo.

Historia de Lotería Nacional

Creada en 1894, Lotería Nacional es una de las loterías más antiguas del mundo. Está gestionada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, una organización benéfica que gestiona varios servicios públicos de Ecuador.