El Feriado de Carnaval es una época de festejo para Argentina. Y es que es una excelente oportunidad para disfrutar un momento de relajo y atraer al turismo en el país. El confinamiento producido por la pandemia y las restricciones que tuvimos todo este tiempo nos afecta en cierta medida. El estrés y la ansiedad debido a esta situación incrementaron en toda la población. Sin embargo, los días de descanso son ideales para poder pasar tiempo en familia y despejar la mente. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre estas fechas.

El Carnaval es una de las fiestas más celebradas en todo el mundo. En Argentina, durante dos días toda la población da rienda suelta a su creatividad y hace realiza diversas actividades de esparcimiento. Por ello, estos días son tan esperado por todos. Si quieres saber qué días son feriado en este 2022 sigue leyendo.

Feriado de Carnaval 2022: ¿cuándo es?

El feriado de Carnaval este 22022 se celebrará el próximo lunes 28 de febrero hasta el martes 1 de marzo. El Gobierno dispuso que se celebre un fin de semana largo por lo que se agregará el sábado 26 y domingo 27 de marzo para el mejor disfrute de la ciudadanía. Una curiosidad de esta fecha es que a partir del 2011 se volvieron a considerar como Feriado Nacional.

¿Qué es el Feriado de Carnaval?

El Carnaval es una celebración muy esperada en Argentina, ya que se celebra durante el verano y cuando las clases escolares aún no comienzan. Es por eso que las familias tiene la oportunidad de pasarla unida. En diferente provincias del país se realizan grandes eventos, que cuentan con mucho turismo y visitas locales. En este día las calles de las ciudades se llenan de color y música para el disfrute de toda la población.

¿Cuántos fines de semana largos habrá en Argentina este 2022?

En el 2022 habrá cuatro fin de semana largos:

Sábado 26 de febrero al martes 1 de marzo

Viernes 17 al lunes 20 de junio

Viernes 7 al lunes 10 de octubre

Jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

¿Cuántos feriados hay en Argentina este 2022?

28 de febrero y 1 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

15 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

18 de mayo: Censo nacional 2020

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

15 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

7 de octubre: Feriado con fines turísticos

10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

9 de diciembre: Feriado con fines turísticos

25 de diciembre: Navidad

Feriados y día no laborables: ¿son lo mismo?

Los feriados son días de descanso para los trabajadores del sector público y privado. En caso de que la empresa llegue a un acuerdo con el trabajador y tuviese que laborar en esta fecha le corresponde por obligación una doble remuneración. En el caso de los días no laborables para el sector público y privado, también el Estado se encarga de definirlos; no obstante, las empresas lo mantiene como opcional. En el sector privado, es el empleador el quién toma la decisión de brindar el día de descanso o no a sus trabajadores en las fechas indicadas.