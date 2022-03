El reguetonero más conocido a nivel mundial anuncia su retiro. Daddy Yankee, el primer artista urbano latino en entrar al Salón de la Fama de Billboard, luego de 32 años de carrera anuncia su retiro de la música. Muchos fanáticos tienen sentimientos encontrados ya que dentro de este anuncio también compartió su última gira musical, ‘La Última Vuelta World Tour’. Una de las más grandes sorpresas es que incluye a Argentina. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta noticia.

Daddy Yankee confirma su retiro de la música

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro definitivo de la música y confirmó las fechas de su última gira de conciertos. El reggeatonero Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real de Daddy Yankee, utilizó sus redes sociales compartir la noticia. El cantante subió un video a sus diferentes plataformas sociales anunciando su retiro:

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, inició el reguetonero...Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”, comentó.

Luego siguió con el fragmento que más conmovió a todos los fanáticos “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy’”.

¿Cuándo será el concierto de Daddy Yankee en Argentina?

En el anucio de su despedida cofirma una última gira en vivo por varios países del mundo. ‘La Última Vuelta World Tour’ visitará diversas países de Latinomérica como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Salvador, México y muchos más. Por fortuna de todos los fans, Argentina también recibirá al más grande representante del género urbano en sus tierras.

Daddy Yankee realizará su último tour ‘La última vuelta’ y con esto se despedirá de sus fans de todo el mundo. En el país sureño, tendrá una fecha de concierto en la capital, Buenos Aires. El intérprete de ‘Con Calma’ confirmó que visitará tierras argentinas el 1 de octubre de este año.

El cantante creó un sitio web donde conoceremos todos los detalles de la venta de sus boletos. En el video que se encuentra en página, se menciona que las entradas estarán a la venta el 30 de marzo. Aún tenemos que confirmar qué productora será la encargada de organizar este evento. Tenemos que estar atentos a sus redes sociales donde actualizarán las noticas sobre este increíble evento.