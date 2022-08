Una de las consecuencias más graves que la pandemia ha generado es la inestabilidad económicas de las familias. Debido a la crisis muchas personas no pueden pagar las necesidades básicas para sostener a los hogares. Es de esta forma que el Gobierno de Chile decidió implementar el Bono Extraordinario Chile Apoya de Invierno. En esta nota, te contamos qué requisitos necesitas para acceder a este beneficio.

Este subsidio es una ayuda estatal que se entregará, por una única vez en el mes de agosto, a las familias y personas que cumplan con las condiciones exigidas por la ley N°21.474. Es un beneficio no postulable, que busca ayudar a compensar los efectos de la inflación y el costo de la vida que afectan a las familias vulnerables. En esta nota, te contamos quiénes son los beneficiados en Chile.

¿De cuánto es el monto del subsidio?

El bono de $120.000 es por cada causante del beneficio y lo recibirá la persona beneficiaria de quien dependa el o la causante, siempre prefiriendo a la madre beneficiaria. Este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

¿Cuál es la fecha de pago?

El Gobierno dispuso que se publicarán dos nóminas de pago: la primera con el grupo de Personas causantes de subsidio familiar y asignación familiar y/o maternal. La segunda con el grupo de personas de Seguridades y Oportunidades y del 60% más vulnerable. Desde el 05 de agosto, el primer grupo de beneficiarios podrá consultar en este sitio con su RUN y fecha de nacimiento dónde y cuándo cobrar el Bono Chile Apoya de Invierno. Y a partir de este lunes 22 de agosto se inicia el pago para los siguientes grupos:

¿Cómo consultar si eres beneficiario?

El Gobierno dispuso una plataforma virtual llamada Chile Atiende donde todos los ciudadanos pueden consultar si son beneficiarios de los distintons programas que brinda. La pagina oficial permite a beneficiarios de pensiones previsionales, Pensión Garantizada Universal, Subsidio Familiar y otros beneficios del IPS conocer detalles de su próximo pago. Si quieres saber si eres acreedor del Bono Extraordinario Chile Apoya de Invierno lo puedes hacer a través del siguiente enlace.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Hay seis tipos de personas beneficiarias del Bono Chile Apoya de Invierno: