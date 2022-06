El apoyo, conocido también como ‘Bono Solidario’, está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y va desde los $50 hasta los $150 dólares mensuales según sea el caso de cada familia. Pensando en ayudar a las miles de familias que se vieron afectadas por la pandemia, el Gobierno de Ecuador continuó con la entrega del ‘Bono de Desarrollo Humano’ con el único objetivo de hacerle frente a la crisis económica que azota a Ecuador.

Dirigido a los sectores más pobres de Ecuador, esta ayuda económica se suele entregar generalmente a la mujer jefa de hogar. El MIES realiza un arduo trabajo para identificar a los nuevos grupos familiares que necesitan del apoyo del Estado para mejorar su calidad de vida, por lo que el ‘Bono de Desarrollo Humano’ es apenas uno de varios otros programas y pensiones que se entregan actualmente.

¿Cuáles son los objetivos del programa en Ecuador?

Contribuir con la disminución de los niveles de desnutrición crónica y de enfermedades prevenibles para niñas y niños menores de 5 años de edad.

Promover la reinserción escolar, y asegurar la asistencia continua a clases a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad.

Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad.

Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo.

Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación y salud.

Beneficiarios del Bono de Solidaridad

Si a estas alturas todavía desconoces si eres o no beneficiario del ‘Bono Solidaridad’, te invitamos a ingresar al sitio oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde deberás colocar tu número de cédula de identidad. Acto seguido, el sistema te pedirá un código de seguridad en números y letras, tras lo cual deberás darle clic a la opción ‘consultar’.

Rápido y sencillo. Una vez hecho el procedimiento antes mencionado, la plataforma del MIES te informará si eres beneficiario, además de mostrarte tus datos. No obstante, si resultó que no eres beneficiario del ‘Bono de Desarrollo Humano’, será el mismo sistema el que te lo comunicará con el siguiente mensaje predeterminado: “Usted no es beneficiario del bono”.

Bono de Desarrollo Humano: requisitos

Para acceder al ‘Bono de Desarrollo Humano’ que entrega del Gobierno ecuatoriano es importante cumplir con dos requisitos que detallaremos a continuación. Asimismo, te recordamos que el valor del bono es de $50 dólares, y en función del número de hijos menores de 18 años puede alcanzar los $150.

Mujer jefa del hogar o cónyuge que viva en pobreza extrema con hijos menores de edad.

Tener la obligación de cumplir con la corresponsabilidad en salud y educación de sus hijos.

¿Cómo inscribirte al Bono de Desarrollo Humano?

Para formar parte de la lista de beneficiarios del ‘Bono de Desarrollo Humano’, es necesario cumplir con el proceso de inscripción en el Registro Social. Es ahí donde los encuestadores visitan a las familias y actualizan su información para luego ser ingresada a una base de datos, donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social evaluará cada caso para asignarle un puntaje.

Luego de la evaluación, es el propio MIES el que notificará por mensajes de texto a los beneficiarios del ‘Bono Solidario’. Recuerda, cada bono es personal. Asimismo, los ciudadanos pueden consultar si han sido asignados a uno de los bonos haciendo cualquiera de las siguientes constataciones:

Por medio de Internet, en la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Por teléfono, llamando al número del MIES: 1800 002 002.

¿Cómo consultar si eres beneficiario del subsudio?

El Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza los censos para recabar información de las familias, posteriormente ejecuta una evaluación a la información recopilada para identificar a los grupos vulnerables que requieren ayuda del estado mediante bonos o pensiones.

Para consultar si una persona es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano debe ingresar a inclusion.gob.ec siguiendo los siguientes pasos:

Ingrese el número de cédula de identidad de la persona que desee hacer la consulta.

Escriba el código de seguridad que le pide el sistema (números y letras)

Luego presione el botón ‘consultar’

En caso de ser beneficiario, el sistema le mostrará sus datos personales como: Provincia, Cantón, Parroquia, Barrio/Comuna/Recinto, Calle.

Principal, Teléfono Domicilio, Calle Secundaria, teléfono del Trabajo, Número de casa o lote, Teléfono celular y los datos de contacto.

Caso contrario le mostrará el siguiente mensaje: ‘No existe el beneficiario o no cobra el bono de desarrollo humano’.





TE PUEDE INTERESAR