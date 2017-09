Huracán Irma: mira la catástrofe que se vive en Florida

Mientras que el poderoso huracán Irma azota el estado de Florida, EE.UU. en Internet empiezan a aparecer diferentes videos del lugar de los hechos.

En los videos captados en las ciudades de Miami y Cayo Hueso se aprecia la enorme cantidad de agua que cae sin cesar, la intensidad de los vientos huracanados y las inundaciones en las calles.

El ojo del fenómeno natural de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 210 km/h se localizó a unos 30 kilómetros al este-sureste de Cayo Hueso a las 12:00 GMT.

Se estima que los vientos mortíferos y la tormenta que lleva el huracán, uno de los más fuertes registrados jamás en el Atlántico, alcanzarán la parte central y del noroeste de Florida entre esta noche y el lunes.

Los niveles de agua podrían alcanzar hasta 4,5 metros sobre el nivel del suelo en la costa suroeste de Florida, pronostica el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., y subraya que la situación actual representa “una amenaza vital”.

Los vientos de Irma también alcanzarán una gran parte del estado de Georgia y partes de Carolina del Sur y Alabama. Además, podrían producirse inundaciones en zonas lejanas al paso del ojo del huracán, desde Miami y hasta Isle of Palms en Carolina del Sur.

Current Scene In Downtown Miami As #Irma Approaches pic.twitter.com/ccGpFtuX01

Meteorologist Vs #Irma In Key West, Florida pic.twitter.com/aSuiWdZk6p

#Irma as the storm approaches Key West. NAS Key West personnel are safely positioned in a fortified hotel near the base. Courtesy: @USNavy pic.twitter.com/7fJ1qpGCQd

KTBS