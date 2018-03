Londres está en punto crítico al registrar 8 asesinatos en una semana

La ONG británica The Ben Kinsella Trust alertó hoy de que Londres ha alcanzado un “punto crítico” en cuanto a la violencia, tras registrarse en la última semana ocho asesinatos por apuñalamiento o disparo.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, desde el 14 de marzo hasta ayer ocho personas fallecieron a causa de heridas de bala o puñaladas en la capital británica.

Tres de los asesinados, de entre 18 y 23 años, ya han sido identificados por la policía, mientras que otros cinco aún están pendientes de reconocimiento oficial.

Para el consejero delegado de The Ben Kinsella Trust, Patrick Green, “las autoridades no han hecho lo suficiente para educar a la gente joven sobre los peligros que conlleva portar cuchillos”.

El responsable de esta ONG, que lucha contra las agresiones con arma blanca, alertó de que se está viendo un incremento de la violencia y opinó que “las cosas tienden a ir a peor más que a mejor”.

Green consideró que lo que ocurre es consecuencia de no haber “hecho lo suficiente” en materia de educación para mantener a los jóvenes alejados de la violencia y remarcó que, mientras no se haga, no se va a resolver el problema.

“La Policía hace lo mejor que puede en términos de aplicación de la ley, pero no hemos invertido lo suficiente en hacer entender a los jóvenes que llevar un cuchillo no les protege, no va a servir para resolver ningún conflicto, y tenemos que hacer mucho más en torno a ese enfoque para abordar el problema”, señaló.

Insistió en que debe aprobarse una serie de medidas relacionadas con “educación, salud mental y apoyo a los servicios sociales para frenar los problemas subyacentes que impulsan a los jóvenes a la violencia”.

Fuente: EFE