Las fotos más impactantes del día en el mundo, 30/01/2018

Fotos del Día. Corea del Sur se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, celebración del evento “The People’s State of the Union” en Nueva York, descendientes de revolucionarios mexicanos reclaman pago de pensiones, el embajador español deja Venezuela tras ser declarado “persona no grata”, día conmemorativo por 300 estudiantes ucranianos asesinados en 1918, varios detenidos durante protesta en la capital chilena en defensa del litio, así como las noche de lanzamiento del Super Bowl LII, marcaron la jornada del martes 30 de enero de 2018 en imágenes.