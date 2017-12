Australia: al menos 15 heridos deja atropello múltiple en Melbourne

Las autoridades australianas detuvieron a dos sospechosos tras el atropello “deliberado” de al menos 15 personas, entre ellas un niño, que caminaban hoy por una vía peatonal en la ciudad australiana de Melbourne.

El vehículo, un todoterreno de color blanco, arrolló a las víctimas en una concurrida calle cercana a la estación de tren Flinders Street, en una de las arterias comerciales de la urbe.

El conductor del vehículo y un acompañante fueron detenidos en el lugar del incidente y se encuentran bajo custodia policial, apuntó la Policía del estado Victoria, cuya capital es Melbourne.

Russell Barrett, comandante de la Policía de Victoria, declaró a los medios sobre el terreno que las autoridades creen que el atropello fue un acto deliberado aunque “desconocen las motivaciones”.

La investigación se encuentra aún en “una etapa temprana”, precisaron. La Policía no ha informado sobre el estado de la gravedad los heridos, aunque varias ambulancias y servicios de emergencia han acudido al lugar.

El servicio de ambulancias de Victoria indicó en un mensaje de Twitter que 13 personas habían sido trasladadas a los hospitales de la ciudad y dos más fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Paramedics are treating and transporting to hospital 12 people injured, some seriously, in an incident in the city.

Paramedics have now transported 13 people to city hospitals. Two more people are being assessed by paramedics at the scene.