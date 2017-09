Corea del Norte: así será la nube radioactiva causada por ataque nuclear

Un alarmante gráfico revela el alcance de devastación de la “ráfaga atmosférica” que ​​resultaría de una hipotética explosión nuclear en el océano Pacífico.

La simulación animada fue publicada en Twitter por Lassina Zerbo, director de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, encargada de supervisar las pruebas de armas.

Zerbo calificó de “aproximada” la simulación, que muestra una “nube de radioisótopos” proveniente de una “explosión atmosférica hipotética” sobre el Pacífico, pero no ofreció ninguna explicación adicional ni aclaró la amenaza que la nube representaría para la salud humana.

Algunos expertos dicen que la simulación no es muy precisa, ya que algunas personas pueden interpretarla erróneamente como “cataclísmica”.

El viernes pasado, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, advirtió que Pionyang puede tomar medidas para responder a la retórica hostil de EE.UU., e incluso responder con “la detonación más potente de una bomba de hidrógeno en el Pacífico”. (Fuente: RT en español)

