Candidato presidencial ofrece sacar a Brasil de la ONU si gana las elecciones

El candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que si gana los próximos comicios en el mes de octubre sacará a su país de las Naciones Unidas tras considerar al organismo como una reunión de comunistas.

El ex capitán del Ejército y candidato del Partido Social Liberal (PSL) manifestó que la ONU no sirve como institución y está conformada por personas que no tienen compromiso con Sudamérica.

“Si soy presidente, salgo de la ONU. No sirve para nada esa institución”, aseguró Bolsonaro en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo tras participar en un ceremonia militar en Resende, un municipio del estado de Río de Janeiro.

Los comentarios de Jair Bolsonaro surgieron a partir de cuestionarle sobre la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió amplias garantías para la candidatura presidencial del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción.

En su cuenta oficial de Twitter, Bolsonaro reforzó su postura y escribió que “ya habría sacado a Brasil” de la ONU, “no solo por posicionarse contra Israel, sino por siempre estar al lado de todo lo que no sirve”.

Há mais ou menos 2 meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso é só mais um exemplo da nossa posição. — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) 18 de agosto de 2018

“Este actual apoyo a un corrupto condenado y preso es solo un ejemplo más de nuestra posición”, completó, en alusión a Lula, quien cumple desde abril pasado una pena de doce años por corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con las últimas encuestas, Jair Bolsonaro es favorito por un escaso margen y lidera las intenciones de voto con un 17 por ciento, por delante de la ecologista Marina Silva (13 %), el laborista Ciro Gomes (8 %) y del socialdemócrata Geraldo Alckmin (6 %).

Eso en un escenario sin Luiz Inácio Lula da Silva, virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia. Recordemos que, cuando el ex mandatario es incluido en los sondeos, aparece en primer lugar con una notable ventaja sobre el resto de candidatos.

Jair Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985, y con un largo historial de declaraciones machistas, homofóbicas y racistas, ha prometido en estos primeros días de campaña electoral disciplina y orden a través de la militarización de las escuelas o la liberación de armas.

Con información de EFE