Canadá: tiroteo en Fredericton deja varios muertos

Fredericton (Canadá). Hasta el momento, se reportan cuatro personas muertas tras un tiroteo registrado en la ciudad de Fredericton, en el este de Canadá, según información de la policía este viernes.



A través de su cuenta oficial de Twitter, la policía de Fredericton señala que el incidente se mantiene en curso y que había varios muertos.

