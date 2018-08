Alemania permitirá uso de la esvástica en videojuegos mientras no sean propaganda nazi

En Alemania está prohibida y penado cualquier símbolo que haga referencia al periodo del nazismo, entre ellos la esvástica, por considerarlo inconstitucional. Los videojuegos han padecido de esta normativa la cual, contrariamente, no aplica a otros ámbitos del arte como, por ejemplo, el cine.

Sin embargo, la autoridad alemana de regulación de videojuegos anunció que podrán incluir estos símbolos, pero con el condicionante que estos no tengan por objetivo la propaganda hacia lo que fue el régimen nazi.

Es importante destacar que hasta la fecha la esvástica nazi se convertía en un triángulo en famosas franquicisas de videojuegos como Call of Duty ambientada en la Segunda Guerra Mundial o Wolfenstein II: The New Colossus, que narra un mundo futuro donde la Alemania Nazi venció en la guerra y se debe luchar contra este régimen en suelo de los Estados Unidos, dominado por el nazismo.

Sin embargo, vale recordar que la autoridad de regulación alemana (USK) no permitirá de manera general el uso de la esvástica en los videojuegos, sino que estudiará y evaluará, caso por caso, para determinar que el uso de estos símbolos se da en el marco de lo “socialmente apropiado”, descartando así cualquier indicio de supuesta propaganda o alusión positiva hacia el nazismo.

En su comunicado, la USK detalla siguiente: “La adecuación social significa que los símbolos de organizaciones anticonstitucionales pueden ser utilizados en un título, con la condición de que esto sirva al arte o a la ciencia, a la representación de la actualidad o a la historia”.

En 2017, el lanzamiento de Wolfenstein II, un videojuego en donde el jugador tiene que matar a nazis, suscitó un fuerte debate en Alemania.