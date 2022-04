A raíz de la pandemia del COVID-19, muchos personas dejaron de realizar deportes y otras actividades físicas. Sin embargo, el sedentarismo es muy perjudicial para la salud. Esto puede derivar problemas de obesidad, en la columna y estrés. Por ello, en el Día Mundial de la Actividad Física te compartimos cinco deportes que puedes realizar desde la tranquilidad de tu casa y sin exponer tu salud en el proceso.

La actividad física tiene importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente. Si quieres realizar deporte y mantener tu seguridad y la de tu familia sigue leyendo.

Yoga

Este deporte es súper ideal para practicar en casa, ya que con solo tener una colchoneta o una esterilla ya nos podemos poner en marcha rápida y fácilmente. Con el yoga entrenas muchos músculos del cuerpo y, además, te permite relajarte muchísimo. Necesitarás una colchoneta y algunos otros implementos como mantas para realizar los ejercicios de estiramiento, de respiración y luego terminar con una meditación leve. Así tranquilizarás tu mente y eliminarás los malos pensamientos.

Pilates

La práctica del pilates requiere de cierta concentración mental en todos y cada uno de los ejercicios. Este deporte se trata de realizar ejercicios específicos de posturas, en las que quizás no te desplazas mucho, pero sí haces trabajar la mente y el cuerpo al mantener ciertas posiciones. Por ello, si vas a realizar ejercicios de pilates en casa, es conveniente que elijas un espacio en el que te asegures que vas a estar tranquilo, alejado de ruidos, y sin ningún tipo de interrupción durante la sesión.

Boxeo

Uno de los deportes en los que se trabaja todo el cuerpo es el boxeo. Este deporte se puede realizar con o sin saco. En caso no se tenga uno, la mejor forma de entrenar la técnica es el denominado entrenamiento de sombra, que consiste en crearte un rival imaginario y enfocar todos los golpes hacia dicho adversario. Además de mejorar tu fortaleza, tu velocidad y movimientos, también te ayuda a prever los movimientos de tu rival con el fin de saber paralizarlos con antelación, mejorando cuando te enfrentas a un adversario en el ring.

Judo

Este deporte es un arte marcial de origen japonés que combina la fuerza y la técnica de combate para derribar a tu contrincante y hacer que caiga sobre su espalda. Una vez en el suelo hay que inmovilizarlo con una llave de brazo por 20 segundos. Este deporte es preferido ya que se necesita una gran concentración y estrategia para vencer a tu oponente. Se puede realizar en espacios cerrados y si eres principiante puedes hacerlo en una colchoneta para evitar accidentes.

Tenis de mesa

En este deporte se juega en una mesa y pueden participar 2 o 4 personas. El juego se trata de hacer que el oponente no pueda responder un lanzamiento tuvo. Ganará la partida el jugador o pareja que alcance primero los 11 puntos. Si no dispones de una mesa de tenis puedes implementar una. Para poder practicar este deporte sólo necesitas: una mesa rectangular que puedas dividir en dos campos iguales, un objeto con el que puedas construir una red: medias, correas, cuerdas, etc. Un pimpón o una pelota de goma que rebote y 2 raquetas que tú mismo puedes hacer.